AİHM'in tartışmalı kararına tepki! AİHM yetkisini aştı mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); "ByLock kullanmak", "Bank Asya'da hesabı olmak" suçlamalarıyla gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın 2020 yılında açtığı bireysel davada, Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. Hukukçu Dr. Mehmet Sarı, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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