Ahmet’i savunan gence saldırdılar!

'Mattıa Ahmet Mınguzzı'nin katillerine arka çıkanlar dışarıda ve sanki organize bir operasyon söz konusu. Bazıları yakalanıyor ama kötülüğün sonu gelmiyor ne yazık ki. Son olarak 16 yaşındaki bir genç, hayattan koparılan 'Mınguzzı'yi savunan bir mesaj yayınlayınca, saldırıya uğradı. 'Yedi kişi' tutuklandı ancak onların cezaevine gönderilmesine tepki gösterenler yine çirkin ve cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada boy göstermeye başladı. Şiddet mağduru gencin babası ise arkadaşlarımız Özlem Aktay ve Okan Yalçınkaya'ya bakın neler anlattı?

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