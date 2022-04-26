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Ağaç bahanesiyle terör! Gezi provokasyonu nasıl yapılmıştı?
Gezi Parkı davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. A Haber Gezi olaylarının başladığı 2013'ün Mayıs ayında başlayan süreci ekrana taşıdı. O günlerde birileri çıktı milletin iradesini, milletin adamını iktidardan almak istedi. İşte Gezi'nin öyküsü...