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Ağaç bahanesiyle terör! Gezi provokasyonu nasıl yapılmıştı?

A Haber
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Giriş: 26.04.2022 13:02
Gezi Parkı davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. A Haber Gezi olaylarının başladığı 2013'ün Mayıs ayında başlayan süreci ekrana taşıdı. O günlerde birileri çıktı milletin iradesini, milletin adamını iktidardan almak istedi. İşte Gezi'nin öyküsü...
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