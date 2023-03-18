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Afrin'in terörden kurtuluşunun 5. yıl dönümü! Bölgede neler değişti?

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 10:02
Güncelleme:18.03.2023 10:04
18 Mart Çanakkale Zaferinin yanı sıra; Mehmetçik’in yazdığı başka bir destanın; Afrin 'Zeytin Dalı Harekatı'nın da yıl dönümü bugün... 5 yıl önce yine kanla canla yazılan zaferden sonra neler değişti? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi. Arslan, "O zaman askerler 7 bölgeden Afrin’e giriş yapmıştı. İşte bu harekat konsepti çok önemliydi. Burada o zaman Mehmetçik tarafından gösterilen gayreti ortaya koymak lazım. Mehmetçik 58 günde bu işi bitirdi ve 18 Mart’a harekatı yetiştirdi." dedi.
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