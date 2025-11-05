05 Kasım 2025, Çarşamba

Afrika bölgesel rekabetin yeni güç odağı

“Afrika bölgesel rekabetin yeni güç odağı”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 00:52
ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’yı “Hristiyanlara yönelik saldırılara göz yummakla” suçlayarak ülkeyi “özellikle endişe verici ülke” ilan etti. A Haber’e konuk olan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Afrika’da giderek artan ABD-Çin rekabetine dikkat çekerek, kıtanın dünya güçlerinin yeni mücadele alanına dönüştüğünü vurguladı.
