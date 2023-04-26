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Afet evleri hızla yükseliyor: Bir yıl sürmeyecek

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Giriş: 26.04.2023 15:36
Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremler sonucunda 50 binin üzerinde can kaybı yaşanırken, yüz binlerce kişi de yaralandı. Devlet, felaketin ilk anından itibaren bölgeye el uzattı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında yıkım yaşanan illerde enkaz kaldırma işlemleri başlatılırken, bir yandan da evini kaybeden vatandaşlar için kalıcı konutların inşasına başlandı. İlk kazmanın vurulduğu Kahramanmaraş'ın ilçelerinde deprem konutlarının katları yükselirken, konutların bir yıldan önce teslim edilmesi planlanıyor. İşte ayrıntılar...
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Afet evleri hızla yükseliyor
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