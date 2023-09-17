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Adnan Menderes’in idam edilişinin 62. yılı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anma töreninde konuştu

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 12:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamının 62. yılında Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma programında açıklamalarda bulundu.
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