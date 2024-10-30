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Adaray yeniden sefere başladı! Hat baştan aşağı yenilendi

Adaray yeniden sefere başladı! Hat baştan aşağı yenilendi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:32
Sakarya'da 8 yıl önce seferlerine ara verilen 9 kilometrelik "Adaray" hattı baştan aşağı yenilendi. Böylelikle 7 istasyonlu ve 750 yolcu kapasiteli tren ile  Adapazarı-Arifiye seferleri yeniden başlamış oldu.
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Adaray yeniden sefere başladı!
Adaray yeniden sefere başladı!
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