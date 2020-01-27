27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.01.2020

Adana'dan misafirliğe geldi depreme yakalandı! 18 aylık bebeğini enkaz altında böyle hayata bağladı!

Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesinde yıkılan Dilek apartmanının enkazında 18 aylık Kumsal bebeği annesi emzirerek hayatta tutmaya çalıştı. Anne Arzu Zeynalov, "Koridorda eşim kollarını açarak korumaya çalıştı. Bu sırada büyük bir çökme ile zemine düştük. Düşünce çocuğumun gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Emmeyince öldüğünü düşündüm. Sese doğru ilerlemeye başladık. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim." dedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı'ndan baba Erşen Zeynalov, 18 aylık Kumsal bebeği ve ailesini kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Enkaz altında Kumsal bebeği annesi emzirmeye çalışarak hayatta tutmaya çalıştı.

Deprem anını anlatan Azerbaycan vatandaşı baba Erşen Zeynalov, "Olay gecesi ailece evde oturup televizyon izliyorduk. Sarsıntı olmaya başladı. Her zamanki gibi ufak bir sarsıntı olduğunu düşündüm. Baktım şiddetleniyor, durmuyor. Kapıya doğru koşmaya başladık. Arkamız ve önümüz yıkılınca koridorda sıkıştık. Kapının önünde eşim, çocuğum ve eşimin kuzenine siper oldum. 3'üncü kattan zemine kadar yıkıldı. Ses duydum. Bir baba 'Ömer, Ömer' diye sesleniyordu. Telefonların ışıklarını yakarak eşim çocuğum, kuzenimiz ve ben dışarıya çıkardım" dedi.

ENKAZ ALTINDA 18 AYLIK ÇOCUĞUNU EMZİRDİ

Anne Arzu Zeynalov, enkaz altında kaldığında bebeği Kumsal'ı hayatta tutmak için emzirdiğini söyledi. Zeynalov, "Eşim, çocuğum ve kuzenim ile beraber oturuyorduk. Bir anda sarsıntı oldu. Eşim de deprem korkumu bildiği ve beni sakinleştirmek için gülümsedi. 2 saniye geçmeden çok büyük yıkıntı meydana geldi. Kalkıp koridora doğru kaçarken elektrikler kesildi. Koridorda eşim kollarını açarak korumaya çalıştı. Bu sırada büyük bir çökme ile zemine düştük. Düşünce çocuğumun gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Emmeyince öldüğünü düşündüm. Sese doğru ilerlemeye başladık. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim. Eşim ışığı gördüm deyince kendimce hayal gördüğünü düşündüm. Psikolojik olarak hiç iyi değiliz. Hiçbir plan yapmadık. Deprem olduğu günden bu yana hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.

ADANA'DAN MİSAFİRLİĞE GELDİ ENKAZIN ALTINDA KALDI

Adana'dan misafirliğe gelen Arzu Zeynalov'un kuzeni Çağla Taşarsu ise deprem anını şöyle anlattı:

"Arzu ablam kendince 'İçime bir şey doğuyor, kötü bir şey olacak' diyordu. Kombimiz bozuktu. Komşumuzu aradık 'Kombimiz sizinkinde sıkıntı var mı?' dedik. Komşumuzda 'Bizde sıkıntı yok patlatıp da bizi öldürmeyin' şeklinde bir konuşma geçti. Arzu ablam deprem oluyor dedi. Erşen abi koridorda bizi kollarını açarak korumaya aldı. Dualar etmeye başladık. 3 defa aşağıya doğru yıkılmaya başladı. Erşen ağabey bizi dışarıya çıkardı." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Adana'dan misafirliğe geldi depreme yakalandı!
Adana'dan misafirliğe geldi depreme yakalandı!
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
“Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik”
“Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik”
Ayrı deprem aynı acı! Basri Kara ve ‘ekmek dede’…
Ayrı deprem aynı acı! Basri Kara ve ‘ekmek dede’…
Anne yüreği seçim yapamadı!
Anne yüreği seçim yapamadı!
Depremin kahramanları A Haber'de! Türkiye size minnettar...
Depremin kahramanları A Haber'de! Türkiye size minnettar...
Elazığ'daki depremden acı haber
Elazığ'daki depremden acı haber
Elazığ depreminin kahramanı o anları A Haber'e anlattı
Elazığ depreminin kahramanı o anları A Haber'e anlattı
Çevrimtaş köyünde korkutan manzara
Çevrimtaş köyünde korkutan manzara
Akşener'den kirli propaganda
Akşener'den kirli propaganda
Azize Çelik'in eşi ve oğlu enkazdan böyle kurtarıldı
Azize Çelik'in eşi ve oğlu enkazdan böyle kurtarıldı
Bakan Gül: Büyük bir titizlikle devam etmektedir
Bakan Gül: Büyük bir titizlikle devam etmektedir
Daha Fazla Video Göster