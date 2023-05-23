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Adana'da 7 bina için yıkım kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2023 11:22
Depremde 5 binanın yıkıldığı ve en çok hasarın oluştuğu Adana’da ağır hasarlı 7 bina için yıkım kararı çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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