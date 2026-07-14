İstanbul'da plaka sistemi değişiyor! 3 harf 4 rakam dönemi başlıyor

İstanbul'da kayıtlı araç sayısının 6,3 milyonu aşmasıyla mevcut plaka kombinasyonlarının yetersiz kalması üzerine İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir düzenleme hazırladı. A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Trafik Uzmanı Ahmet Burak Tan, yeni sistemle plakalarda 3 harf 4 rakam dönemine geçileceğini, değişikliğin plaka kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ve plaka yenilemek isteyen araç sahiplerinin noter işlemlerinin ardından 850 lira karşılığında yeni plakalarını alabileceklerini söyledi.