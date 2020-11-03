Acının fotoğrafları: İzmir depremine ait yürekleri yakan görüntüler

İzmir'de Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin Türkiye ve dünyada yansımaları sürerken A Haber yaşanan acının fotoğraflarını derledi. İşte yaşanan deprem sonrasında yürekleri burkan görüntüler...

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. A Haber yaşanan deprem sonrası bölgeden gelen fotoğrafı sizler için derledi. İşte depremin yaşandığı andan bugüne kadar bölgeden gelen yürekleri yakan fotoğraflar...

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