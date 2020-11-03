03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Acının fotoğrafları: İzmir depremine ait yürekleri yakan görüntüler

Acının fotoğrafları: İzmir depremine ait yürekleri yakan görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2020 19:16
Güncelleme:03.11.2020 19:58
İzmir'de Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin Türkiye ve dünyada yansımaları sürerken A Haber yaşanan acının fotoğraflarını derledi. İşte yaşanan deprem sonrasında yürekleri burkan görüntüler...

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. A Haber yaşanan deprem sonrası bölgeden gelen fotoğrafı sizler için derledi. İşte depremin yaşandığı andan bugüne kadar bölgeden gelen yürekleri yakan fotoğraflar...

Son dakika: İzmirde 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Son dakika: A Haber İzmirde deprem bölgesini havadan görüntüledi SON DAKİKA: A HABER İZMİR'DE DEPREM BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

İzmir depremine ait yürekleri yakan görüntüler
İzmir depremine ait yürekleri yakan görüntüler
Elif'ten ilk adım: Enkaz altından kurtarılan minik Elif yürümeye başladı
Elif'ten ilk adım: Enkaz altından kurtarılan minik Elif yürümeye başladı
Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Güzel yavrumuzun tüm Türkiye'ye selamı var
Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Güzel yavrumuzun tüm Türkiye'ye selamı var
AFAD Başkanı Güllüoğlu iddiaları A Haber'de yanıt verdi
AFAD Başkanı Güllüoğlu iddiaları A Haber'de yanıt verdi
Deniz 1,5 metre çekildi! Kandilli'den yeni açıklama
Deniz 1,5 metre çekildi! Kandilli'den yeni açıklama
Ayda'dan yeni fotoğraflar!
Ayda'dan yeni fotoğraflar!
Ayda'dan yeni görüntüler!
Ayda'dan yeni görüntüler!
Kızılay Başkanı açıkladı! 17 noktada...
Kızılay Başkanı açıkladı! 17 noktada...
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
"1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"
Ayda'dan gülümseten istek!
Ayda'dan gülümseten istek!
Ayda Gezgin'i böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı...
Ayda Gezgin'i böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı...
İşte Ayda'nın yaşam üçgeni
İşte Ayda'nın yaşam üçgeni
Daha Fazla Video Göster