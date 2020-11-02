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Son dakika: A Haber İzmir'de deprem bölgesini havadan görüntüledi
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber ekipleri son dakika gelişmelerini deprem bölgesinin farklı noktalarından aktarmaya devam ediyor. A Haber ekibi polis helikopterinde depremin vurduğu İzmir'i havadan görüntüledi. Detayları muhabirimiz Gamze Elçi aktardı. İşte deprem bölgesinde son durum...
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber ekipleri son dakika gelişmelerini deprem bölgesinin farklı noktalarından aktarmaya devam ediyor. A Haber ekibi polis helikopterinde depremin vurduğu İzmir'i havadan görüntüledi. Detayları muhabirimiz Gamze Elçi aktardı. İşte deprem bölgesinde son durum...