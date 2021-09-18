18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV'yi yalanladı

Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV'yi yalanladı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2021 14:45
Güncelleme:18.09.2021 14:58
İzmir'deki depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi. Depremzedeler için konteyner kentler kurulurken, yeni evlerin inşaatlarına da hemen başlandı. Ancak bu konu bile algı çalışmasına malzeme yapıldı. FOX TV, konteyner kentte kalanların aylardır yardım alamadığı, evlerin inşaatına da başlanmadığını öne sürdü. İşte bu asılsız habere aylardır konteyner kentte kalanlar cevap verdi.
İstanbul’un trafik çilesi bitmiyor!
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor!
Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV’yi yalanladı
Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV'yi yalanladı
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı!
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı!
Başkan Erdoğan kritik temas!
Başkan Erdoğan kritik temas!
Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem!
Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem!
İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra içki satışı!
İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra içki satışı!
Metrobüs çilesi bitmiyor! Yine yolda kaldı
Metrobüs çilesi bitmiyor! Yine yolda kaldı
Muharrem İnce’den kurultayda flaş açıklamalar!
Muharrem İnce'den kurultayda flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan Aleksandar Vucic ile görüştü
Başkan Erdoğan Aleksandar Vucic ile görüştü
Manavgat’ta ormanı ateşe veriyordu! Suçüstü yakalandı
Manavgat'ta ormanı ateşe veriyordu! Suçüstü yakalandı
Google reklamında KKTC bayrağına skandal sansür!
Google reklamında KKTC bayrağına skandal sansür!
ABD Irak’tan çekiliyor! Türkiye nasıl etkilenecek?
ABD Irak'tan çekiliyor! Türkiye nasıl etkilenecek?
Daha Fazla Video Göster