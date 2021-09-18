Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV’yi yalanladı

İzmir'deki depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi. Depremzedeler için konteyner kentler kurulurken, yeni evlerin inşaatlarına da hemen başlandı. Ancak bu konu bile algı çalışmasına malzeme yapıldı. FOX TV, konteyner kentte kalanların aylardır yardım alamadığı, evlerin inşaatına da başlanmadığını öne sürdü. İşte bu asılsız habere aylardır konteyner kentte kalanlar cevap verdi.