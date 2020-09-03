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Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'na HALK TV'den sansür! Ceviz Kabuğu programına son verildi

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Giriş: 03.09.2020 12:30
Güncelleme:03.09.2020 12:34
Gazeteci, Hulki Cevizoğlu, kişisel sosyal medya hesabından Halk Tv'nin yeni yayın döneminde sunuculuğunu yaptığı 'Ceviz Kabuğu' adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu. Cevizoğlu, Halk TV'nin Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğine dikkat çekti.

Gazeteci, Sosyolog Dr. Hulki Ceivzoğlu, kişisel sosyal medya hesabından Halk Tv'nin yeni yayın döneminde sunuculuğunu yaptığı 'Ceviz Kabuğu' adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu.

ABDULLAH GÜL ELEŞTİRİSİNDEN RAHATSIZ OLDULAR!
CHP yandaşı Halk TV'nin Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğini ifade eden Cevizoğlu, "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" dedi.

Hulki Cevizoğlu, yaptığı paylaşımda "Sıcak gelişme" diyerek Halk TV'nin kararını şöyle uyurdu:

"Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım."

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