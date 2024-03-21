ABD’li dergiden itiraf gibi analiz: YPG’ye destek stratejik dar görüşlülük

ABD'li The American Conservative dergisi, Washington yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG’ye verdiği destek hakkında bir analiz yayınladı. Washington'ın Orta Doğu politikasını eleştiren dergi, ABD'nin Türkiye'ye karşı neden YPG'yi silahlandırdığını da yazdı.

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