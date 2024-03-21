21 Mart 2024, Perşembe
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ABD’li dergiden itiraf gibi analiz: YPG’ye destek stratejik dar görüşlülük
ABD'li The American Conservative dergisi, Washington yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG’ye verdiği destek hakkında bir analiz yayınladı. Washington'ın Orta Doğu politikasını eleştiren dergi, ABD'nin Türkiye'ye karşı neden YPG'yi silahlandırdığını da yazdı.