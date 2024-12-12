12 Aralık 2024, Perşembe
ABD'den Rakka'da sinsi DEAŞ planı! A Haber deşifre etti: YPG'li teröristlere DEAŞ kıyafeti giyidiriyorlar
Suriye’de 61 yıldır süren Esad rejiminin çökmesiyle beraber muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. Muhaliflerin son olarak Deyrizor’u da temizlemesinin ardından terör grupları çemberin giderek daraldığını farkına vararak yeni bir oyuna başladı. A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Gazeteci Zafer Şahin köşeye sıkışan teröristlerin Rakka’daki DEAŞ oyununu deşifre etti. Şahin, “Rakka'da şu an ABD, YPG'li teröristlere DEAŞ'lı kıyafetleri giydirip, bildiri dağıttırıyor. Deyrizor gibi Rakka da elden gitmesin diye ABD yine oyun oynuyor.” ifadelerini kullandı.