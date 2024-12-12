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ABD’den Rakka’da sinsi DEAŞ planı! A Haber deşifre etti: YPG’li teröristlere DEAŞ kıyafeti giyidiriyorlar

ABD'den Rakka'da sinsi DEAŞ planı! A Haber deşifre etti: YPG'li teröristlere DEAŞ kıyafeti giyidiriyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 01:00
Suriye’de 61 yıldır süren Esad rejiminin çökmesiyle beraber muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. Muhaliflerin son olarak Deyrizor’u da temizlemesinin ardından terör grupları çemberin giderek daraldığını farkına vararak yeni bir oyuna başladı. A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Gazeteci Zafer Şahin köşeye sıkışan teröristlerin Rakka’daki DEAŞ oyununu deşifre etti. Şahin, “Rakka'da şu an ABD, YPG'li teröristlere DEAŞ'lı kıyafetleri giydirip, bildiri dağıttırıyor. Deyrizor gibi Rakka da elden gitmesin diye ABD yine oyun oynuyor.” ifadelerini kullandı.
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ABD’den Rakka’da sinsi DEAŞ planı! A Haber deşifre etti: YPG’li teröristlere DEAŞ kıyafeti giyidiriyorlar
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