ABD’den PKK/YPG’ye destek mesajı! ABD askerleri terörist anmasına katıldı

ABD bir kez daha Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini ortaya koydu. Bir yıl önce Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarından düşen helikopterlerde ölen 9 terörist için yapılan anmaya Amerikan askerleri de katıldı. Terör örgütü ele başı Ferhat Abdi Şahin ile birlikte poz verdiler. İşte o skandal görüntüler...

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