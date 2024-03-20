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ABD’den PKK/YPG’ye destek mesajı! ABD askerleri terörist anmasına katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 09:44
ABD bir kez daha Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini ortaya koydu. Bir yıl önce Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarından düşen helikopterlerde ölen 9 terörist için yapılan anmaya Amerikan askerleri de katıldı. Terör örgütü ele başı Ferhat Abdi Şahin ile birlikte poz verdiler. İşte o skandal görüntüler...
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ABD askerleri terörist anmasına katıldı
ABD askerleri terörist anmasına katıldı
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