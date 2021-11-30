30 Kasım 2021, Salı
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ABD’den Dedeağaç’a askeri yığınak! MSB kaynakları: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Bakanlık kaynakları özellikle ABD'nin Dedeaçaç'taki faaliyetlerinin yakından takip edilrdiğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.