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ABD’den Dedeağaç’a askeri yığınak! MSB kaynakları: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

A Haber
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Giriş: 30.11.2021 12:13
Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Bakanlık kaynakları özellikle ABD'nin Dedeaçaç'taki faaliyetlerinin yakından takip edilrdiğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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