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ABD’den çifte standart! Kirby Ukrayna için ağlamıştı… Gazze için “Savaşta siviller ölür” dedi

A Haber
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Giriş: 31.10.2023 08:47
Ukrayna'ki siviller için gözyaşı dökmüştü Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby. Ancak konu Gazzeli siviller olunca "Savaşta siviller ölür" ifadelerini kullandı.
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