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ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi?

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Giriş: 07.01.2021 14:45
Güncelleme:07.01.2021 14:45
ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

Son dakika: ABDde neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor SON DAKİKA: ABD'DE NELER YAŞANIYOR? CANLI YAYINDA FLAŞ DEĞERLENDİRMELER: PRESTİJİ BÜYÜK BİR DARBE ALDI! ABD BAŞAT GÜÇ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR

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