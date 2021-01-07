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ABD'de her şey nasıl başladı? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi?
ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.
ABD Kongresi'nin kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına girdi. Peki 3 Kasım 2020'den bugüne kadar ülkede neler yaşandı? ABD'de her şey nasıl başladı? Kaosun arkasındaki sebep ne? ABD'de "25. madde" devreye girebilir mi? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.