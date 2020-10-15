ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken dünya da Washington’dan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Zaman azaldıkça ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasındaki rekabet daha da kızışıyor. Donald Trump’ın eski kampanya danışmanı Jason Osborne dış haberler editörü Eda Ulusoy’un sorularını yanıtladı. Osborne, "Biden, John Kerry ve Hillary Clinton’ın yaptıklarını devam ettirecek. George Soros’un “Open Society” kampanyasının yeniden başlaması için dünyanın dört bir yanında çok fazla çaba sarf edecek. Başka ülkelerin seçim süreçlerine karışacaklar. Bence bu oldukça iki yüzlü bir tutum." ifadelerini kullandı.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken dünya da Washington'dan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Zaman azaldıkça ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasındaki rekabet daha da kızışıyor. Donald Trump'ın eski kampanya danışmanı Jason Osborne dış haberler editörü Eda Ulusoy'un sorularını yanıtladı.

O açıklamalardan satır başları;

ANKETLER BIDEN'A YANLIŞ GÜVEN HİSSİ VERİYOR

2016'daki seçimin ardından kimin kazanacağı konusunda tüm anketler yanlış çıkmıştı. Şu anda ABD'de insanlar kimi desteklediklerini açıklamak konusunda oldukça gergin. Çünkü bunu açıkladıklarında tepki çekmek istemiyorlar. Anketlere katılanlar kimi zaman hedef alınmamak için düşüncelerinden daha farklı cevaplar veriyor. Trump destekçisi oldukları için hedef alınmak istemiyorlar. Bu yüzden şu anda anketler Biden'a yanlış bir güven hissi veriyor. Bence önümüzdeki 3 hafta boyunca Donald Trump'ın durmadan yollarda olduğunu ve insanların onu 4 yıl daha ofiste görmek için heyecanlandığını izleyeceğiz.

TÜRKİYE BÖLGESİNDE BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR

Dış politikada Trump'ın yaklaşımında bir değişim göreceğimizi düşünmüyorum. ABD ve Türkiye arasındaki ilişki karşılıklı saygıya dayanıyor. Bence bu ilişkiyi geliştirmek için daha fazla çava sar edilecek. Türkiye bölgesinde büyük bir rol oynuyor.

BIDEN SEÇİLİRSE GEORGE SOROS DEVREYE GİRECEK

Eğer Biden kazanırsa bir özür turu gerçekleştirecek. Bu tura ya Biden'ın kendisi çıkacak ya da dünyanın dört bir yanına temsilcilerini gönderecek. Son 4 yıl için özür dileyecekler. Bence bu utanç verici. Özür dileyecek bir şey yok. İkinci olarak Biden, John Kerry ve Hillary Clinton'ın yaptıklarını devam ettirecek. George Soros'un "Open Society" kampanyasının yeniden başlaması için dünyanın dört bir yanında çok fazla çaba sarf edecek. Başka ülkelerin seçim süreçlerine karışacaklar. Bence bu oldukça iki yüzlü bir tutum.