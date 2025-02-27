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ABD ve Rusya İstanbul’da neleri görüşecek? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Kilit aktör Türkiye

ABD ve Rusya İstanbul'da neleri görüşecek? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Kilit aktör Türkiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 10:58
Barış masası Türkiye'de kuruluyor. İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezinde. ABD'li ve Rus diplomatlar İstanbul'da görüşecek. Masada hangi konular var? Görüşmenin Türkiye'de olması ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Dünyanın gözü kilit aktör Türkiyede DÜNYANIN GÖZÜ KİLİT AKTÖR TÜRKİYE'DE

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ABD ve Rusya İstanbul’da neleri görüşecek? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Kilit aktör Türkiye
ABD ve Rusya İstanbul’da neleri görüşecek?
ABD ve Rusya İstanbul'da neleri görüşecek?
Barış masası Türkiye’de kuruluyor
Barış masası Türkiye'de kuruluyor
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