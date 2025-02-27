ABD ve Rusya İstanbul’da neleri görüşecek? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Kilit aktör Türkiye

Barış masası Türkiye'de kuruluyor. İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezinde. ABD'li ve Rus diplomatlar İstanbul'da görüşecek. Masada hangi konular var? Görüşmenin Türkiye'de olması ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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