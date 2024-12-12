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ABD ve PKK’nın Rakka planı ne? DEAŞ’lı kılığında DEAŞ bitmedi algısı oluşturacaklar

ABD ve PKK’nın Rakka planı ne? DEAŞ’lı kılığında DEAŞ bitmedi algısı oluşturacaklar

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 11:07
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında PKK’yı topraklarında silip atan Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Tabka Gölü’nün temizledikten sonra Rakka’ya yönelmek Diğer taraftan ise Süleyman Şah Türbesi civarında da çatışmalar sürüyor. ABD ve PKK ise toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışan SMO’yu durdurmak için DEAŞ yalanını ortaya atacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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