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ABD ve İsrail’in Orta Doğu planı ne? Savaşı kim körüklüyor? İran ile ABD arasında gizli ittifak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 22:32
İsrail’in Gazze katliamına tam destek sağlayan ABD savaş gemilerini Doğu Akdeniz’e gönderirken Husilerin Kızıldeniz’e İsrail’i gemilerini hedef almasından sonra İngiltere ve ABD Yemen’i vurdu. Süreçte savaşa karşı sessiz kalan kendi oluşturduğu grupları çatışmaktan uzak tutarken İran ise Irak Suriye ve Pakistan topraklarına saldırdı. Bölgede neler oluyor? Savaşı kim körüklüyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.
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