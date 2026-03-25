ABD ve İsrail’in İran savaşında kritik eşik: Masada diplomasi sahada askeri sevkiyat

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonun 26. gününde gelinen son noktayı değerlendirdi. Bölgedeki sıcak gelişmeleri, ABD’nin olası kara harekâtı planlarını ve kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasi trafiğini yorumlayan Tercan, nükleer tartışmalardan enerji koridorlarının güvenliğine kadar stratejik bir analiz sundu. Savaşın bölge ülkeleri üzerindeki etkisine değinen Tercan, küresel güçlerin pozisyonlarını ve İran’ın "vekil güçler" üzerinden yürüttüğü savunma stratejisinin şifrelerini çözdü.