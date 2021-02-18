ABD terör örgütü PKK'yı terör listesinden çıkaracak mı? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün bağlantıları nasıl kuruldu? HDP-PKK-ABD işbirliği nasıl işliyor? ABD terör örgütü PKK'yı terör listesinden çıkaracak mı? PKK'nın asıl yöneticileri kim? Tüm bu soruların yanıtını ANews Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında yanıtladı.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında ABD, YPG/PKK ve HDP'nin işbirliğini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" sözlerini canlı yayında hatırlatan Sali, "Eğer silahlı bir saldırıya katılmadıysa, terör eylemi gerçekleşmediyse terör örgütü demeyiz." diyen Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li isimler (Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ) ve ABD'nin bile silahlı örgüt olarak kabul etmesine rağmen, YPG'yi terör örgütü olduğunu açıkca söyleyememesini eleştirdi.

PKK/KCK ve PYD kurucu örgüt yapılanması şemasını yayında gösteren Sali, "PKK kendi yapılanma şemasını saklamıyor. Nasıl çalıştığını açık kaynaklardan çok net görebilirsiniz. PKK, KCK, PYD, YPG ne derseniz deyin, alfabenin bütün harflerini kullanarak isim türettiler.

Hepsinin ortak noktasında Abdullah Öcalan var. Suriye'nin kuzeyinde Irak'ın kuzeyinde ister YPG ister PYD olsun orada Abdullah Öcalan fotoğrafı vardır. Terör örgütleri elebaşı olarak kabul ediyor. Terör örgütlerinin tüzükleri aynı, ideolojik birliktelikleri aynıdır. Hatta terör örgütünün İran kolu PJAK kolu da aynıdır. Hepsinin ortak amacı bölgede bir terör devleti oluşturmaktır. Bunu ABD'de HDP'de itiraf ediyor.

PKK'nın asıl yöneticileri kimler? sorusuna canlı yayında yanıt veren Sali, "Avrupa yıllardır PKK'nın bir terör örgütü olduğunu terör eylemleri düzenlediğini ve PYD'nin de bunun bir kolu olduğunu biliyor ama kabullenmiyor. Çünkü öyle işine geliyor. Türkiye içerisindeki durumu karıştırmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Sali, ABD'li isimlerin PKK, YPG ve PYD ile ilgili geçmişte söylediği sözleri hatırlattı. İşte geçmişte yapılan o açıklamalar...

Sali, ABD'de değişen yeni yönetimle (Biden) birlikte DEAŞ terör örgütünün yeniden palazlandığını dile getirdi.

PKK'NIN TAŞERON ÖRGÜT OYUNU

PKK eylemlerinde istenmeyen sonuçlar olması durumunda suçu alt gruplarında birisine atıyor. Sali, terör örgütü PKK'nın1987 yılından 2008 yılına kadar isim değişiklikleriyle Türkiye'deki siyaseti, masum oy vereni etkilemeye çalıştıklarını söyledi.