06 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
ABD-İran yeniden masaya oturur mu?
ABD-İran arasında füze krizi devam ederken, müzakere çalışmalarının yenden yapılır mı? Soruları gündem oldu. “ABD ile masaya otururuz” diyen İran’a karşı Amerika masaya füze şartı ile oturacağını açıkladı. A Haber'e katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, ABD'nin İran'nın nükleer programına ilişkin tutunduğu tavrı eleştirerek, "O bölgede İsrail gibi bir terör devleti varken İran yatıp uyuyacak mı?” dedi.