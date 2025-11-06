ABD-İran yeniden masaya oturur mu?

ABD-İran arasında füze krizi devam ederken, müzakere çalışmalarının yenden yapılır mı? Soruları gündem oldu. “ABD ile masaya otururuz” diyen İran’a karşı Amerika masaya füze şartı ile oturacağını açıkladı. A Haber'e katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, ABD'nin İran'nın nükleer programına ilişkin tutunduğu tavrı eleştirerek, "O bölgede İsrail gibi bir terör devleti varken İran yatıp uyuyacak mı?” dedi.