18 Şubat 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
ABD ile Avrupa arasında “Ukrayna” çatlağı
Trump yönetimindeki ABD ile Avrupa ülkeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşının geleceğine ilişkin görüş farklılığı giderek artıyor. Trump, savaşın sonlanmasını isterken, Avrupa ülkeleri ateşkes sonrası savaşın yükünün kendilerine bırakılacağı endişesini yaşıyor. Peki ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanan görüş farklılığı bölgede nasıl etkilere sahip olur? Detaylar haberimizde...