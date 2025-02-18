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ABD ile Avrupa arasında Ukrayna çatlağı

ABD ile Avrupa arasında “Ukrayna” çatlağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 09:24
Trump yönetimindeki ABD ile Avrupa ülkeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşının geleceğine ilişkin görüş farklılığı giderek artıyor. Trump, savaşın sonlanmasını isterken, Avrupa ülkeleri ateşkes sonrası savaşın yükünün kendilerine bırakılacağı endişesini yaşıyor. Peki ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanan görüş farklılığı bölgede nasıl etkilere sahip olur? Detaylar haberimizde...
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ABD ile Avrupa arasında Ukrayna çatlağı
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