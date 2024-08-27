27 Ağustos 2024, Salı
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ABD başkan adayı Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı! Merkezi Ukrayna mı olacak? Savaş Avrupa’ya mı taşınıyor?
Eski ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Dünya Savaşı sinyali verdi, "Hızlıca bir şeyler yapılmazsa 3. Dünya Savaşı çıkacak" dedi. Üstelik nükleer güçlerin de olduğunu belirterek "Bu savaş öncelilere benzemeyecek" ifadelerini kullandı. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Kemal Olçar değerlendirdi.