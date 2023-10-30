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ABD, amfibi gemisini Doğu Akdeniz'e yönlendirdi

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 11:45
ABD haber kanalı CNN, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğini duyurdu. Yetkililer, geminin görevini sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğunu aktardı.
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