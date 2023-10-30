ABD, amfibi gemisini Doğu Akdeniz'e yönlendirdi

ABD haber kanalı CNN, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğini duyurdu. Yetkililer, geminin görevini sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğunu aktardı.

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