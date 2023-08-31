31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Abbasağa Parkı'nı kaderine terk ettiler! CHP'li Beşiktaş Belediyesinden skandal savunma

Abbasağa Parkı'nı kaderine terk ettiler! CHP'li Beşiktaş Belediyesinden skandal savunma

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2023 10:35
Beşiktaş'ın depremde toplanma alanı ve oksijen deposu olan Abbasağa Parkı, Beşiktaş Belediyesinin ilgisizliği ile adeta kaderine terk edildi. Yaklaşık 4 ay önce çimleri yemyeşil olan, her köşesinde hayat barındıran parkta hem kedi evleri, hem tuvaletler, hem de sulanmayan ve adeta çölü andıran dönen çimler semt halkını isyan ettirdi. CHP'li belediye, kesilen ağaçlar için, "Kurul kararı ile alandan uzaklaştırıldı" savunması yaptı.
Abbasağa Parkı’nı kaderine terk ettiler!
Abbasağa Parkı'nı kaderine terk ettiler!
Aydın-Denizli otoyolu açılıyor!
Aydın-Denizli otoyolu açılıyor!
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
İstanbul Havalimanı rekora doymuyor! Bin 511 uçuşla Avrupa’nın liderin
İstanbul Havalimanı rekora doymuyor! Bin 511 uçuşla Avrupa’nın liderin
İkinci el araç ve gayrimenkule düzenleme
İkinci el araç ve gayrimenkule düzenleme
Zam pazarlığında son gün!
Zam pazarlığında son gün!
Gözler Hakem Kurulu’nun kararında
Gözler Hakem Kurulu'nun kararında
KAAN’ın özellikleri neler?
KAAN’ın özellikleri neler?
Büyük Zafer’in 101. yılı
Büyük Zafer'in 101. yılı
İşte Türkiye’nin 100. Yıl Marşı
İşte Türkiye'nin 100. Yıl Marşı
Büyük Zafer’in 101. yılı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Büyük Zafer'in 101. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İmamoğlu’nun korumaları vatandaşı dövdü
İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı dövdü
Daha Fazla Video Göster