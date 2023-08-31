31 Ağustos 2023, Perşembe
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Abbasağa Parkı'nı kaderine terk ettiler! CHP'li Beşiktaş Belediyesinden skandal savunma
Beşiktaş'ın depremde toplanma alanı ve oksijen deposu olan Abbasağa Parkı, Beşiktaş Belediyesinin ilgisizliği ile adeta kaderine terk edildi. Yaklaşık 4 ay önce çimleri yemyeşil olan, her köşesinde hayat barındıran parkta hem kedi evleri, hem tuvaletler, hem de sulanmayan ve adeta çölü andıran dönen çimler semt halkını isyan ettirdi. CHP'li belediye, kesilen ağaçlar için, "Kurul kararı ile alandan uzaklaştırıldı" savunması yaptı.