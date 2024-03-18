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A Haber zaferin 6. yıl dönümünde Afrin'de! 58 gün sonra Türk bayrağı çekildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 11:38
Son dakika haberleri… Çanakkale zaferinin yanı sıra Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenişinin de bugün 6. yılı. Bölgeye giden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.
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