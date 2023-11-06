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A Haber yayınında Gazze'de sıcak dakikalar! Katiller bölgeye aydınlatma fişekleri attı

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Giriş: 06.11.2023 23:27
Katil İsrail Gazze’de taş üstünde taş bırakmazken binlerce sivili öldürürken işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te terör estiriyor. Gazze sınırında gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun paylaşımlarda bulundu. A Haber canlı yayınında bölgeye aydınlatma mermileri atıldı. İşte o anlar…
A Haber yayınında Gazze’de sıcak dakikalar!
A Haber yayınında Gazze'de sıcak dakikalar!
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