A Haber yayınında Gazze'de sıcak dakikalar! Katiller bölgeye aydınlatma fişekleri attı

Katil İsrail Gazze’de taş üstünde taş bırakmazken binlerce sivili öldürürken işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te terör estiriyor. Gazze sınırında gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun paylaşımlarda bulundu. A Haber canlı yayınında bölgeye aydınlatma mermileri atıldı. İşte o anlar…