A Haber Van-İran sınırındaki duvar hattını görüntüledi

Türkiye- İran sınırında güvenlik duvarının inşası sürüyor. Projenin detayları açıklayan A Haber Muhabiri Ahmet Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bölgede incelemelerde bulunduğunu aktardı.

A Haber, Türkiye-İran sınırına yapılan duvarı havadan görüntüledi. Geçen sene itibariyle bölgede sınır yapımı başladı.

İlk olarak 64 kilometrelik alanın ihalesi gerçekleşmişti.

Edinilen bilgiye göre; 40 kilometrelik alanın yapımı tamamlandı.

24 km'lik alanın inşasına ise bölgedeki karların erimesiyle başlandı. Bu yıl bu projenin tamamlanması planlanıyor.

YENİ PROJE: 100 KM'LİK

Devamında da 100 kilometrelik sınır duvarının ihalesinin de tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Van-Kapıköy ile Yüksekova sınırı arasında kalan sınır duvarı ihalesinin de çalışma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kısa süre içinde de bu ihale gerçekleşecek.

BAKAN SOYLU İNCELEDİ

A Haber Muhabiri Ahmet Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Bu proje ile yasa dışı geçişler, göçmenlerin sınırı geçmesi, kaçakçılığın önlenmesi bekleniyor.



