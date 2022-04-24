24 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Van-İran sınırındaki duvar hattını görüntüledi

A Haber Van-İran sınırındaki duvar hattını görüntüledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2022 19:56
Güncelleme:24.04.2022 20:04
Türkiye- İran sınırında güvenlik duvarının inşası sürüyor. Projenin detayları açıklayan A Haber Muhabiri Ahmet Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bölgede incelemelerde bulunduğunu aktardı.

A Haber, Türkiye-İran sınırına yapılan duvarı havadan görüntüledi. Geçen sene itibariyle bölgede sınır yapımı başladı.

İlk olarak 64 kilometrelik alanın ihalesi gerçekleşmişti.

Edinilen bilgiye göre; 40 kilometrelik alanın yapımı tamamlandı.

24 km'lik alanın inşasına ise bölgedeki karların erimesiyle başlandı. Bu yıl bu projenin tamamlanması planlanıyor.

YENİ PROJE: 100 KM'LİK

Devamında da 100 kilometrelik sınır duvarının ihalesinin de tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Van-Kapıköy ile Yüksekova sınırı arasında kalan sınır duvarı ihalesinin de çalışma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kısa süre içinde de bu ihale gerçekleşecek.

BAKAN SOYLU İNCELEDİ

A Haber Muhabiri Ahmet Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Bu proje ile yasa dışı geçişler, göçmenlerin sınırı geçmesi, kaçakçılığın önlenmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Van-İran sınırındaki duvar hattını görüntüledi
A Haber Van-İran sınırındaki duvar hattını görüntüledi
Trafikte dehşetin cezası caydırıcı değil mi?
Trafikte dehşetin cezası caydırıcı değil mi?
Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. Yıl dönümü
Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. Yıl dönümü
Şehit Zafer Mat son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Zafer Mat son yolculuğuna uğurlandı
Şehit kızının gözyaşları!
Şehit kızının gözyaşları!
Dişişleri’nden 1915 tepkisi
Dişişleri'nden "1915" tepkisi
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Bayram tatili 9 gün olur mu?
Bayram tatili 9 gün olur mu?
HDP’li Paylan’ın ’1915’ provokasyonu
HDP'li Paylan'ın '1915' provokasyonu
Başkan Erdoğan 24 Nisan mesajı
Başkan Erdoğan 24 Nisan mesajı
PKK’ya Eren Abluka-5 operasyonu!
PKK'ya Eren Abluka-5 operasyonu!
PKK’ya Eren Abluka-5 operasyonu
PKK’ya Eren Abluka-5 operasyonu
Daha Fazla Video Göster