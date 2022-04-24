- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
A Haber Van-İran sınırındaki duvar hattını görüntüledi
A Haber, Türkiye-İran sınırına yapılan duvarı havadan görüntüledi. Geçen sene itibariyle bölgede sınır yapımı başladı.
İlk olarak 64 kilometrelik alanın ihalesi gerçekleşmişti.
Edinilen bilgiye göre; 40 kilometrelik alanın yapımı tamamlandı.
24 km'lik alanın inşasına ise bölgedeki karların erimesiyle başlandı. Bu yıl bu projenin tamamlanması planlanıyor.
YENİ PROJE: 100 KM'LİK
Devamında da 100 kilometrelik sınır duvarının ihalesinin de tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.
Van-Kapıköy ile Yüksekova sınırı arasında kalan sınır duvarı ihalesinin de çalışma aşamasında olduğu öğrenildi.
Kısa süre içinde de bu ihale gerçekleşecek.
BAKAN SOYLU İNCELEDİ
A Haber Muhabiri Ahmet Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da incelemelerde bulunduğunu aktardı.
Bu proje ile yasa dışı geçişler, göçmenlerin sınırı geçmesi, kaçakçılığın önlenmesi bekleniyor.