A Haber terörle mücadelenin kalbinde! İHA ve SİHA’lar buradan kontrol ediliyor

İHA ve SİHA’ların merkezinden çok özel görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel terörle mücadelenin kalbine girdi. İşte o özel görüntüler…

İnsansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Erzurum'dan havalanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Erzurum'da konuşlandırılan İHA ve SİHA'ların merkez üssü A Haber tarafından görüntülendi. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen İHA ve SİHA'lar ile yurt içinde ve dışında başarılar elde ediliyor.

Özellikle terörle mücadelede önemli olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kısa sürede güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözleri oldu. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderiliyor.

Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında kullanılan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla hava gücü olarak önemli katkı sunuyor.