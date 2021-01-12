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A Haber spikeri Erkan Tan'dan canlı yayında çarpıcı sözler: Emperyalistler sosyal medyayı kendi ideolojilerini yaymak için kullanıyorlar

A Haber
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Giriş: 12.01.2021 10:26
Güncelleme:12.01.2021 10:35
A Haber spikeri Erkan Tan, ABD’de sosyal medyaya sansür uygulanarak, ifade özgürlüğünün yok edildiğini belirtti ve sosyal medyanın, emperyalistlerin kendi düşüncelerini yaymak için kullandıkları bir aparat olduğunu söyledi.

A Haber spikeri Erkan Tan, ABD'de sosyal medyaya sansür uygulanarak, ifade özgürlüğünün yok edildiğini belirtti ve sosyal medyanın, emperyalistlerin kendi düşüncelerini yaymak için kullandıkları bir aparat olduğunu söyledi.

"EMPERYALİST YAMYAMLARIN..."

Tan, "Demokrasi, özgürlükler, insan haklarını laflarını dillerinden düşürmeyen Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir sansür uygulandı. Sosyal medya emperyalist yamyamların, kendi iğrenç ideolojilerini, sapkın inançlarını yaymak için kullandıkları bir aparat. Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç ve iğrenç bir sansür uygulandı." ifadelerini kullandı.

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