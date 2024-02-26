A Haber Sirkeci-Kazlıçeşme hattında! Vatandaşlar yeni raylı sistem için ne dedi?

A Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme hattında ilk seferi yapan yapan trene bindi. Muhabirimiz Mehmet Karataş hattı ilk kullanan vatandaşlar mikrofon uzattı. İşte tüm detaylar....

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