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A Haber Sirkeci-Kazlıçeşme hattında! Vatandaşlar yeni raylı sistem için ne dedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 14:52
A Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme hattında ilk seferi yapan yapan trene bindi. Muhabirimiz Mehmet Karataş hattı ilk kullanan vatandaşlar mikrofon uzattı. İşte tüm detaylar....
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