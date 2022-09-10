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A Haber Sırbistan sokaklarının nabzını tuttu! Sırplar Başkan Erdoğan’ın ziyaretini nasıl karşıladı?

A Haber
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Giriş: 10.09.2022 14:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu kapsamında Sırbistan'a yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Önemli anlaşmaların imzalandığı ziyarette en çok dikkat çeken karar iki ülke arasında kimlikle seyahate imkan veren protokoldü. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı hem Başkan Erdoğan'ın kritik ziyaretini hem de kimlikle seyahat kararını Sırplara sordu. İşte halkın cevapları…
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