A Haber Sırbistan sokaklarının nabzını tuttu! Sırplar Başkan Erdoğan’ın ziyaretini nasıl karşıladı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu kapsamında Sırbistan'a yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Önemli anlaşmaların imzalandığı ziyarette en çok dikkat çeken karar iki ülke arasında kimlikle seyahate imkan veren protokoldü. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı hem Başkan Erdoğan'ın kritik ziyaretini hem de kimlikle seyahat kararını Sırplara sordu. İşte halkın cevapları…

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