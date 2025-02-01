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A Haber Sednaya Hapishanesi’nde! Duvarlar kaybolan insan izleriyle dolu

A Haber Sednaya Hapishanesi’nde! Duvarlar kaybolan insan izleriyle dolu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 16:37
İnsanlığın yok olduğu ayaklar altına alındığı hukukun ve insan haklarının tüm değerlerin hiçe sayıldığı bir yer vardı dünyada. Sednaya Hapishanesi. Esad rejiminin insanları katlettiği, muhaliflere ağır işkenceler uyguladığı bir yerdi bu hapishane. İşte A News yayın koordinatörü Orhan Sali ve A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un izlenimleri…
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A Haber Sednaya Hapishanesi’nde! Duvarlar kaybolan insan izleriyle dolu
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