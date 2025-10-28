A Haber "özel tasarım" TOGG limuzini görüntüledi

28 Ekim 2025, Salı

Giriş: 28.10.2025 19:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi açılışı ve ilk Altay tankları teslimat törenine, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un limuzin versiyonu T10X ile katıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, özel tasarım araçla ilgili detayları aracın önünden aktardı.
