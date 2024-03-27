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A Haber Özel Dosya | CHP’li başkanların vaat edip yapmadığı hizmetler! Hatırlamayanlar bile var

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.03.2024 16:16
Güncelleme:27.03.2024 16:17
2019 yerel seçimlerinde üç büyük şehirde göreve gelen CHP'li belediye başkanları meydanlarda sayısız vaatlerde bulunmuştu. Ancak bu vaatler sadece meydanlarda kaldı hizmet olarak hayata geçmedi. Bu da seçmen için pişmanlık oldu. Şimdi verilen; ancak geçen 5 yıllık süreçte tutulmayan sözlerin gözler önüne serildiği özel dosyamızı izleyelim.
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