A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor! Ekiplerimiz savaş hattında

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında başlayan karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Katliamcı İsrail havadan sivilleri yok ederken Hizbullah roketlerle Demir Kubbe’yi aşmaya çalışıyor. 18 yıl sonra yeniden Lübnan’ı işgale soyunan İsrail’e karşı Hizbullah misillemelerle karşılık veriyor. Savaş hattında olan ekiplerimiz son durumu aktardı.

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