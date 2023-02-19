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A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti

A Haber
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Giriş: 19.02.2023 12:53
Son dakika deprem haberi... A Haber ekipleri asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren tüm gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, Kahramanmaraş'ta tek bir binanın bile ayakta kalmadığı Melik Ejder Caddesi'nden son durumu aktardı. Canlı yayın sırasında bakın neler oldu...
A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı A HABER MUHABİRİNİN HASSASİYETİ DUYGULANDIRDI

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A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı
A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı
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