19 Şubat 2023, Pazar
A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti
Son dakika deprem haberi... A Haber ekipleri asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren tüm gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, Kahramanmaraş'ta tek bir binanın bile ayakta kalmadığı Melik Ejder Caddesi'nden son durumu aktardı. Canlı yayın sırasında bakın neler oldu...
Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 12:54
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