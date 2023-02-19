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A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti

Son dakika deprem haberi... A Haber ekipleri asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren tüm gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, Kahramanmaraş'ta tek bir binanın bile ayakta kalmadığı Melik Ejder Caddesi'nden son durumu aktardı. Canlı yayın sırasında bakın neler oldu...

A Haber
Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 12:54
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A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti

Türkiye asrın felaketini yaşadı. 11 ili vuran büyük depremlerin ardından tüm imkanlar seferber edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti

A Haber ekipleri ilk andan itibaren tüm bölgelerden gelişmeleri anbean aktardı.

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A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti

Son olarak A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun afetin 14. günde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan son durumu aktardı.

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A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti
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A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti

Kahramanmaraş'ta Melik Ejder Caddesi'nde ayakta tek bir bina bile kalmadı.