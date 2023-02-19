A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı! Canlı yayında enkazdan çıkan hurda aracın altından çıkarıp görevliye teslim etti

Son dakika deprem haberi... A Haber ekipleri asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren tüm gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, Kahramanmaraş'ta tek bir binanın bile ayakta kalmadığı Melik Ejder Caddesi'nden son durumu aktardı. Canlı yayın sırasında bakın neler oldu...