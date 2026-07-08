A Haber liderleri adım adım takip ediyor

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen tarihi öneme sahip 36. NATO Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Zirvenin ilk gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik görüşme ve yapılan açıklamalar damga vurmuştu. Gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde süren zirveye çevrilirken, tarihi kararların alınması bekleniyor. A News Spikeri Elif Saatçioğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden NATO üyesi ülke liderlerinin zirveye katılımına ilişkin son gelişmeleri ve kulis bilgilerini A Haber canlı yayınında aktardı.