A Haber Kudüs’te! Katil İsrail, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklarla savaşı şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın ilk gününden beri haber nöbetini bölgede sürdüren A Haber ekipleri bir yandan Gazze’deki katliamları ekran taşırken bir yandan da işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’ta yapılan zulmü dünyaya duyuruyor. Katil İsrail, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN