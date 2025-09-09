A Haber’ konuşan Hamas yetkilileri: Liderler güvende!

Terör devleti İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik suikast girişiminde bulundu. Hamas kaynakları saldırının başarısız olduğunu vurgularken, liderlerin hedef alınmasına rağmen kurtulduğunu açıkladı. A Haber Koordinatörü Metin Algül, Hamas yetkilileriyle yaptığı özel görüşmelerin detaylarını aktardı. Hamas yetkililerinin Algül'e yaptığı açıklamada liderlerinin güvenli bölgeye alındığı vurgulandı.

