09 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber' konuşan Hamas yetkilileri: Liderler güvende!
Terör devleti İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik suikast girişiminde bulundu. Hamas kaynakları saldırının başarısız olduğunu vurgularken, liderlerin hedef alınmasına rağmen kurtulduğunu açıkladı. A Haber Koordinatörü Metin Algül, Hamas yetkilileriyle yaptığı özel görüşmelerin detaylarını aktardı. Hamas yetkililerinin Algül'e yaptığı açıklamada liderlerinin güvenli bölgeye alındığı vurgulandı.