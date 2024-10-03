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A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta! İsrail ordusu gece boyunca Lübnan’a bomba yağdırdı

A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta! İsrail ordusu gece boyunca Lübnan’a bomba yağdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 19:06
İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt son gelişmeleri aktardı.
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