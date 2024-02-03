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A Haber ekipleri Hatay'ın ilçelerinde

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Giriş: 03.02.2024 12:37
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek. Erdoğan daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak..
A Haber ekipleri Hatay’ın ilçelerinde
A Haber ekipleri Hatay'ın ilçelerinde
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